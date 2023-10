Ant Art Tycoon è un gioco inattivo creato da Wix Games. Sei il manager di una colonia di formiche artiste e il tuo compito è decidere a quanto dovrebbe vendere ogni dipinto. Guadagna modificando il prezzo di ciascuna delle tue opere d'arte di formiche per massimizzare i guadagni dai potenziali acquirenti. Assicurati di non sopravvalutare le opere, altrimenti la gente non le comprerà! Ma non svenderli nemmeno, perché avrai bisogno di soldi. Puoi acquistare formiche migliori, più colori, tele più grandi, bonus di velocità e molte altre sorprese con i soldi che hai guadagnato. Preparati a diventare il gallerista più ricco della città! Acquista: pulsante sinistro del mouse (o tocca con il dito) Ant Art Tycoon è stato creato da Wix Games. Sono anche i creatori della serie Duck Life che include Duck Life, Duck Life 2, Duck Life 3, Duck Life: Battle, Duck Life Adventure (Demo), ducklife-space, Jellymoji, Jumphobia e Let's Roll.

Sito web:poki.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Ant Art Tycoon. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.