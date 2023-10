Duck Life è un gioco d'avventura online in cui addestri un'anatra a gareggiare in tre discipline: corsa, volo e nuoto. Pratichi ciascuna delle discipline individualmente per far salire di livello la tua papera. L'obiettivo è guadagnare abbastanza premi in denaro per ricostruire la tua fattoria che è stata spazzata via da un tornado. Le monete si guadagnano allenando o gareggiando con altre anatre. Assicurati che la tua anatra abbia l'energia per le gare, acquistando e nutrendola con i semi dal negozio. Il premio in denaro può essere utilizzato anche per acquistare cappelli fantasia a forma di papera o nuovi colori. Originariamente costruito in Flash, Duck Life è stato convertito in Unity WebGL in modo che il gioco rimanga disponibile sul Web desktop. Duck Life è creato da Wix Games, con sede nel Regno Unito . Sono anche i creatori di Duck Life 2, Duck Life 3, Duck Life 4 e Duck Life: Battle.

Sito web:poki.com

