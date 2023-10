Game of Farmers è un gioco agricolo casuale creato da AppyApp. Lasciati alle spalle la caotica vita cittadina e inizia a costruire la fattoria dei tuoi sogni. Sblocca vari tipi di piante, verdure, frutta e animali e guadagna soldi con il loro aiuto anche quando sei offline. Vendi le tue colture e i tuoi prodotti biologici per acquistare nuovi tipi di semi, anche magici. Questo è il tuo primo passo per diventare l'agricoltore di maggior successo al mondo. Sai cosa si dice: quando la vita ti dà dei limoni, pianta i loro semi e guardali crescere! Tocca il terreno per utilizzare la terra e guadagnare denaro. Presta attenzione all'aggiornamento dei popup per aumentare le tue entrate. Usa / Raccogli: tocca o fai clic con il pulsante sinistro del mouse. Game of Farmers è creato da AppyApp. Questo è il loro primo gioco su Poki!

Sito web:poki.com

