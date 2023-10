Grow Up the Cats è un gioco clicker inattivo in cui coltivi gattini con l'aiuto del tuo fidato compagno gatto robot. Possiedi una terra fertile in grado di produrre gatti e un robot può svolgere la maggior parte del lavoro pesante. Tocca per piantare, innaffiare e raccogliere un gatto. Controlla il pannello inferiore dove puoi acquistare fertilizzante per aumentare i tuoi guadagni e migliorare il tuo robottino in modo che tocchi automaticamente per te. Continua a farlo per sbloccare bellissime nuove terre e scoprire nuove razze di gatti da aggiungere alla tua collezione! Tocca per piantare, innaffiare e raccogliere un gatto. Acquista fertilizzanti per aumentare i guadagni. Migliora il tuo gatto robot in modo che possa toccare automaticamente per te. Grow Up the Cats è stato creato da Ulpo Media. Questo è il loro primo gioco su Poki!

Sito web:poki.com

