Kiwi Clicker è un gioco clicker inattivo in cui gestisci una startup produttrice di kiwi. Porta la tua attività dal nulla a un vivace impero del kiwi! Basta fare clic o toccare il grande kiwi sullo schermo per aggiungere un nuovo kiwi al ciclo di produzione. I tuoi kiwi verranno confezionati e venduti sfusi. Usa il pulsante di imbustamento a sinistra per confezionare e vendere kiwi per generare "koin". Puoi spendere monete per gli aggiornamenti per aumentare la velocità e l'efficienza della produzione di kiwi. Non dimenticare: più aggiornamenti sblocchi, più velocemente crescerà il tuo impero kiwi! Tieni inoltre presente che ogni volta che sali di livello, il re viene convocato per attaccare il tuo posto di lavoro. Tocca ripetutamente il re e i suoi servitori per sconfiggerli e guadagnare monete bonus. Ora che conosci le nozioni di base, vai avanti e inizia a produrre! Quanti soldi puoi guadagnare con Kiwi Clicker? Kiwi Clicker è creato da Tobspr, una società di sviluppo di giochi con sede in Germania. Gioca all'altro leggendario gioco .io su Poki: SchoolBreak.io. Puoi giocare a Kiwi Clicker gratuitamente su Poki. Per ora è possibile giocare a Kiwi Clicker solo sul tuo computer.

