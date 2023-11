Doggo Clicker è un gioco clicker inattivo in cui devi fare clic sul tuo cane per renderlo più felice! Ci sono tantissimi aggiornamenti diversi che puoi ottenere per aumentare la quantità di clic che fai: da un semplice mouse di carta fino al Dio Cane! Puoi anche procurarti degli accessori fantastici per il cane, come una corona per la testa o delle scarpe per le zampe! Una volta raggiunto il livello 100, puoi ottenere prestigio per guadagnare ancora più monete corteccia per clic per diventare più forte! Vediamo te e il tuo amico prendere il comando!

Sito web:poki.com

