Idle Miner è un gioco idle-clicker in cui tu (con l'aiuto del tuo fidato gatto) ti fai strada attraverso le miniere per raccogliere materiali. Puoi potenziare il tuo piccone con nuovi minerali e materiali, ma solo perché acquisti un potenziamento non significa che sarà sempre migliore. Estrai, fai clic e fatti strada nel gioco e scopri quanto lontano puoi arrivare! Fai clic sulla campana in basso a sinistra per estrarre più velocemente. Segui il tutorial all'inizio del gioco per tutti i dettagli! Idle Miner è stato creato da Denis Olenison. Questo è il loro primo gioco su Poki! Puoi giocare a Idle Miner gratuitamente su Poki. Per ora puoi giocare a Idle Miner solo sul tuo computer.

Sito web:poki.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Idle Miner. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.