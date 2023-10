Dungeon Miner è un gioco di simulazione gestionale creato da DrMop. Il tuo defunto zio ti ha lasciato una miniera per insegnarti tutto sul duro lavoro e guadagnare fortuna. Ora prendi il tuo piccone e approfondisci tutte le aree del tuo pezzo di terra. Crea nuove armi e strumenti, esplora i sotterranei per trovare oggetti di valore e progetti, combatti creature, potenzia il tuo equipaggiamento e intraprendi un'avventura emozionante. Dungeon Miner non diventerà mai noioso perché è ricco di contenuti ricchi e molte sorprese da esplorare. Navigazione - WASD o tasti freccia Attacco - E o barra spaziatrice Zaino - B Mostra missione - L Lancia bomba - Q Dungeon Miner è creato da DrMop. Gioca agli altri loro giochi su Poki: Monster Mash, Wordy Pop, Brain Dozer, Tri Peaks, Australian Patience, Solitaire Golf, Solitaire Reverse e Wordsmith

Sito web:poki.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Dungeon Miner. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.