Brain Dozer è un puzzle game creato da DrMop. Usa la tua logica e il tuo buon senso per risolvere gli enigmi complicati presentati dal gioco. Ci sono molte domande in attesa di sfidare il tuo cervello e migliorare le tue capacità di risoluzione dei problemi. Pensa in prima persona e fuori dagli schemi per superare alcuni dei livelli più impegnativi. Quando ti perdi, sentiti libero di usare il pulsante suggerimento in alto per ottenere aiuto. Brain Dozer è il puzzle game definitivo per dare al nostro cervello l'esercizio di cui ha bisogno. Usa il pulsante sinistro del mouse per interagire con gli elementi del puzzle. Fai clic sulla lente d'ingrandimento in alto per visualizzare i suggerimenti. Brain Dozer è stato creato dallo sviluppatore di giochi DrMop con sede nel Regno Unito. Gioca gratuitamente agli altri suoi giochi su Poki: Monster Mash, Solitaire Golf, Wordsmith, Wordy Pop, Tri Peaks e Solitaire Reverse.

