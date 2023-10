Logic Master 1 è un gioco di riflessione in cui ti verranno presentati vari enigmi e indovinelli complicati che metteranno alla prova il tuo cervello e ti costringeranno a pensare fuori dagli schemi. Dietro la bellissima grafica disegnata a mano e la musica divertente ti aspettano molte domande complicate! Queste non sono il tipo di domande che vedi tutti i giorni, quindi pensa attentamente prima di rispondere! Anche se ritieni di conoscere la risposta, dovresti leggere di nuovo la domanda perché il gioco potrebbe richiederti di pensare da un'altra prospettiva. Sono tutti progettati per far funzionare la tua memoria, la tua attenzione e la capacità di pensare in modi non convenzionali! Può anche aiutarti a migliorare la tua memoria, l'elaborazione visiva e la coordinazione della forma del treno e dei colori! Il gioco valuterà anche la rapidità e l'efficienza con cui rispondi a queste domande in modo da poter determinare come il gioco valuta il tuo punteggio di attenzione. Non dimenticare che puoi sempre ricevere un suggerimento se sei bloccato in un livello! Non è necessario avere un QI elevato o essere un genio come Einstein per eccellere in questo gioco, ma ti invitiamo a giocarci anche se sei un genio! Fai clic o tocca la risposta sullo schermo per selezionarla. Maestro di logica 1 è stato realizzato da Unico Studio. Sono loro le persone dietro i leggendari giochi puzzle come Brain Test: Tricky Puzzles, Brain Test 2: Tricky Stories, Brain Test 3: Tricky Quests, Who Is?, Word City Crossed, Word City Uncrossed, 4 Pics 1 Word e Word MonstersYou puoi giocare a Logic Master 1 gratuitamente su Poki. Logic Master 1 può essere giocato sul tuo computer e su dispositivi mobili come telefoni e tablet.

Sito web:poki.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Logic Master 1. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.