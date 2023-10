Brain Test 2: Tricky Stories è un puzzle game creato da Unico Studio. Esercita la tua mente con centinaia di domande e puzzle complicati! In questo nuovo gioco cerebrale, i puzzle hanno storie con personaggi colorati. Sconfiggi il Re Leone con Tom il Gatto, coltiva la tua fattoria con Emily, dai la caccia ai mostri con Joe. Pensa in piedi e fuori dagli schemi per risolvere questi enigmi. Tutto ciò che vedi sullo schermo potrebbe essere utilizzato per risolvere il problema. Allena la tua mente con Brain Test 2: Tricky Stories e mostra ai tuoi amici che sei un vero genio! Usa il cursore del mouse o il dito per selezionare, trascinare e spostare gli oggetti. Brain Test 2: Tricky Stories è stato creato da Unico Studio. Gioca agli altri loro giochi puzzle su Poki: Brain Test: Tricky Puzzles, Who Is?, Word City Crossed, Word City Uncrossed, 4 Pics 1 Word e Word Monsters

Sito web:poki.com

