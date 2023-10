Word City Uncrossed è un gioco di puzzle di parole creato da Unico Studio in cui puoi viaggiare in tutto il mondo combinando lettere in parole dotate di significato. Assembla le lettere fornite per creare quante più parole possibile per superare il livello e raccogliere monete. Visiterai la tua prossima città una volta che avrai risolto tutti gli enigmi in una città. Non dimenticare di usare le tue monete per acquistare potenziamenti e suggerimenti che ti aiuteranno lungo il percorso. Vuoi viaggiare per il mondo mentre eserciti le tue abilità di vocabolario? Word City Uncrossed è il gioco giusto per te! Fai clic su una lettera per iniziare una riga e trascina su altre lettere per formare parole significative. Word City Uncrossed è stato creato da Unico Studio. Sono loro le persone dietro il leggendario gioco di puzzle Brain Test: Tricky Puzzles, Word City Crossed e 4 Pics 1 Word. Gioca gratuitamente su Poki!

Sito web:poki.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Word City Uncrossed. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.