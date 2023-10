Words Emoji è un gioco di puzzle di parole creato da WeDoYouPlay. Combina le lettere in parole dotate di significato con l'aiuto degli emoji che vedi in fondo alla pagina. Sali di livello completando i puzzle e mettiti alla prova man mano che le parole diventano più difficili. Più parole riesci a indovinare, più monete puoi guadagnare. Se sei bloccato su un puzzle, usa il pulsante suggerimento nella parte superiore della pagina per rivelare una delle parole spendendo le monete che hai guadagnato. Words Emoji è il modo perfetto per ammazzare un po' di tempo migliorando il tuo vocabolario. Fai clic su una lettera per iniziare una riga e trascina su altre lettere per formare parole significative. Words Emoji è creato da WeDoYouPlay. Questo è il loro primo gioco su Poki!

Sito web:poki.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Words Emoji. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.