Emoji Sort Master è un gioco di puzzle di ordinamento in cui il tuo obiettivo è ordinare gli emoji mescolandoli insieme. Sposta i moji nei tubi di destra finché non rimane un solo tipo di emoji per tubo. Pensa in modo logico e trova il tuo modo di ordinare gli emoji giocosi. Se rimani bloccato o commetti errori, puoi sempre ricevere un suggerimento o annullare il tuo ultimo movimento! Condividi Emoji Sort Master con i tuoi amici e scopri chi può finire il gioco più velocemente! Fai clic su un tubo o un emoji per selezionarlo, quindi fai clic su un tubo per rilasciare l'emoji selezionato. Seleziona/Sposta Emoji: tocca o fai clic con il pulsante sinistro del mouse Ordinamento emoji Master è stato creato da VNStart Studio. Questo è il loro primo gioco su Poki! Puoi giocare a Emoji Sort Master gratuitamente su Poki. È possibile giocare a Emoji Sort Master sul tuo computer e su dispositivi mobili come telefoni e tablet.

Sito web:poki.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Emoji Sort Master. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.