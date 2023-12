Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per Market Sort su WebCatalog per Mac, Windows, Linux.

Market Sort è un puzzle game in cui il tuo compito è disporre ordinatamente i vari articoli sugli scaffali! Il tuo compito è classificare i diversi oggetti trovati sul mercato, come pasticcini, gemme, prodotti chimici e altro ancora! Sposta gli stessi oggetti sullo scaffale destro finché ogni scaffale non contiene un solo tipo di oggetto. Se ti ritrovi bloccato, puoi sempre consultare opzioni utili come suggerimenti e pulsanti di annullamento sul lato! Riuscirai ad accettare la sfida e a creare un mercato organizzato e ordinato?

