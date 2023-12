Stai partendo per un viaggio! È ora di fare le valigie e partire. Ma eh oh! Sembra che tu abbia troppe cose da inserire nella tua piccola borsa o valigia! Dovrai usare una buona pianificazione spaziale per mettere tutto lì. Questo è il significato di Pack a Bag! Ad ogni livello ti viene dato un set di oggetti e un bagaglio in cui metterli. Più livelli giochi, più oggetti ottieni, quindi le cose possono diventare piuttosto difficili. Non preoccuparti se rimani bloccato, puoi sempre chiedere un suggerimento utile o rimuovere uno degli oggetti che devi mettere in valigia. Hai la consapevolezza spaziale necessaria per superare ogni livello di Pack a Bag?

Sito web:poki.com

