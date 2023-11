In Time Clones controlli un personaggio che può clonare se stesso! Ma i tuoi cloni non sono solo copie normali. Ogni volta che crei un clone, torni indietro nel tempo e il tuo clone copierà tutti i passaggi che hai fatto prima! Puoi usare questi doppi che viaggiano nel tempo per premere pulsanti, saltare su piattaforme e sbloccare porte. Ci sono 24 livelli impegnativi che ti permetteranno di utilizzare le tue copie in modi nuovi e creativi. Non preoccuparti se rimani bloccato: puoi sempre guardare un suggerimento che ti mostra come completare il livello. Riuscirai a diventare un esperto di clonazione dei viaggiatori nel tempo e a risolvere tutti i livelli?

Sito web:poki.com

