It's Story Time è un puzzle game creato da Sakkat Studio. Vuoi mettere alla prova le tue capacità intellettuali? It's Story Time presenta vari minigiochi pieni di enigmi impegnativi che puoi risolvere pensando fuori dagli schemi. Trova oggetti nascosti, trascina e rilascia più oggetti per mescolarli, rimuovi parti di oggetti, apri armadi e cassetti e molto altro. Il gioco ti presenterà un elenco di attività che dovrai completare manipolando gli oggetti che vedi nel gioco. Sentiti libero di usare il pulsante suggerimento se sei bloccato. Questo gioco aumenterà la tua concentrazione e attenzione offrendo allo stesso tempo intrattenimento adatto a tutta la famiglia! Fai clic o tocca un oggetto per selezionarlo/prenderlo. Se l'oggetto è mobile, tieni premuto e trascina il mouse o il dito. It's Story Time è stato creato da Sakkat Studio. Hanno molti altri giochi di pensiero e gestione su Poki: Sweet Run, James Gun, Crush It!, Ground Digger, Throw It Higher! e Discesa

Sito web:poki.com

