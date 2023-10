Where is My Cat?

Dov'è il mio gatto? è un puzzle game creato da Slab Games. Il tuo gatto è un esperto nel nascondersi. Trovalo spostando oggetti domestici, piazzando trappole e pensando fuori dagli schemi. Ma attenzione: trovare il cane al posto del gatto significa perdere la partita! Dopo aver completato alcuni livelli, sbloccherai altre modalità di gioco come Meow Merge dove puoi creare nuove razze di gatti unendole, o Cat's Play Room dove puoi interagire con i tuoi gatti. Combinando diversi generi come fusione, oggetti nascosti e puzzle, questo gioco offre il modo perfetto per ammazzare un po' di tempo! Interagisci con gli oggetti: fai clic con il pulsante sinistro del mouse o tocca. Sposta oggetti: trascina e rilascia Dov'è il mio gatto? è stato creato da Slab Games. Questo è il loro primo gioco su Poki!

Sito web:poki.com

