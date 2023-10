Find The Candy

Trova la caramella è un puzzle game a tema oggetti nascosti creato da Adgard. Il tuo obiettivo è indagare sui livelli, raccogliere quante più stelle e regali possibile mentre cerchi di trovare le caramelle nascoste. Questo gioco di oggetti nascosti ti sfida a individuare tantissimi oggetti speciali e a conservarli nella tua vetrina. Puoi interagire con gli oggetti sollevandoli e trascinandoli per rivelare altri pezzi nascosti. Prova a trovare tutte e tre le stelle in ogni livello! Interagisci con gli oggetti che vedi nel gioco cliccandoci sopra o trascinandoli. In questo modo rivelerai molte sorprese e raccoglierai tutte le stelle. Trova la caramella è stato creato da Adgard. Gioca al loro altro gioco casual su Poki: MadZOOng

Sito web:poki.com

