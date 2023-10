Yokai Dungeon è un gioco puzzle platform creato da Neutronized. Esplora una bellissima terra in continua evoluzione ispirata al folklore giapponese. Aiuta il nostro amico Tanuki (e altri 19 personaggi) a ripulire dungeon pieni di tesori e nemici generati casualmente. Distruggi oggetti mobili contro i tuoi nemici e raccogli il bottino. Usa i soldi che hai guadagnato per sbloccare più personaggi ed esplorare la loro storia e abilità uniche. Yokai Dungeon contiene sei diverse aree divise in stanze separate. Esplora queste stanze per trovare sorprese speciali come una singolare stanza del negozio e una stanza del boss! Troverai molte sorprese in questo gioco. Riesci a sbloccare tutti i personaggi in Yokai Dungeon? Muovi: tasti WASD o freccia Premi blocchi: tocca o barra spaziatrice Yokai Dungeon è creato da Neutronized, uno sviluppatore di giochi con sede in Italia. Hanno altri giochi avvincenti su Poki: Slime Pizza, Drop Wizard Tower, Magic Bridge, Picnic Penguin e Lost-Yeti

Sito web:poki.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Yokai Dungeon. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.