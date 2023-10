Guarda, il tuo bottino! è un gioco di carte che incorpora insieme elementi di dungeon crawler ed elementi di gioco di ruolo. Inizierai con la carta del tuo eroe che indica i suoi poteri di attacco e difesa. Incentrato sulla tua carta, otterrai anche un mazzo che randomizza i tuoi incontri all'interno del misterioso dungeon pieno di magia, esperienza, ricompense e pericolo. Tutto quello che devi fare è spostare la tua carta eroe a sinistra, a destra, in alto o in basso. Qualunque carta attraversi il tuo eroe, interagirà o combatterà con essa. Presta attenzione ai tuoi punti salute in modo da non morire a causa di uno dei boss più potenti del gioco. Attraversa i sotterranei, sblocca forzieri, bevi elisir, raccogli monete, lancia palle di fuoco, evita trappole velenose e chiodate, sconfiggi i boss. Con ogni boss che sconfiggi, hai la possibilità di potenziare il tuo eroe man mano che diventi più forte. Vai avanti e inizia a esplorare i pericolosi dungeon e diventa l'ultimo dungeon master in Look, Your Loot! Muovi - WASD o tasti freccia (scorri sul touch screen) Hai 11 eroi con tattiche diverse per raggiungere quanto più bottino possibile. Sono cavaliere, mago, paladino, ladro, rovinatore, druido oscuro, Sir Lancillotto, Berserker, assassino, medico della peste e arciere. Guarda, il tuo bottino! è stato creato da Dragosha. Gioca al loro altro gioco di ruolo d'azione 3D su Poki: Foggy Fox Puoi giocare a Look, Your Loot! gratuitamente su Poki.Guarda, il tuo bottino! può essere riprodotto sul tuo computer e dispositivi mobili come telefoni e tablet.

Sito web:poki.com

