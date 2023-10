Dungeons & Dress-Ups è un gioco di vestire unico che incorpora elementi dei giochi di ruolo fantasy. Questo gioco ti catapulterà in un mondo magico pieno di meraviglie e bellezza, dove potrai essere chiunque tu voglia! Vuoi essere un guerriero leggendario discendente da una stirpe ancestrale di mercenari? Vuoi essere la dispettosa principessa incantatrice di un regno lontano? Vuoi essere un orco dai capelli rosa che usa archi e frecce? O vuoi semplicemente essere un eroe elfo senza nome con un interessante senso dello stile per il medioevo? Puoi essere tutti loro in Dungeons & Dress-Ups! Tutto quello che devi fare è creare il tuo eroe e utilizzare il pannello di gioco per personalizzare tutti gli aspetti del tuo personaggio: pelle, capelli, lineamenti del viso, vestiti, armi e sfondo! Una volta che sei soddisfatto della tua creazione, tocca il pulsante a sinistra per salvarla sul tuo dispositivo. Vai avanti e mostraci quanto sei creativo: sei pronto a scegliere la tua avventura e a creare l'insieme perfetto di eroi per le tue storie emozionanti? Fai clic o tocca un oggetto/colore per equipaggiarlo o toglierlo. Tocca il pulsante in alto a sinistra per randomizzare il tuo personaggio. Tocca il pulsante in basso per salvare la tua creazione. Dungeons & Dress-ups è sviluppato da ARF Games nel 2022. Hanno un gioco di combattimento esilarante e divertente su Poki: Bearsus. Puoi giocare a Dungeons & Dress-ups gratuitamente su Poki. Dungeons & Dress- ups è riproducibile sul tuo computer e dispositivi mobili come telefoni e tablet.

Sito web:poki.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Dungeons & Dress-Ups. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.