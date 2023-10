Kawaii Dress-Up è un simpatico gioco di vestire in cui puoi creare e personalizzare un numero illimitato di personaggi eleganti. Avvia il gioco e inizia a indossare i tuoi vestiti preferiti. Personalizza tutti gli aspetti del tuo personaggio: pelle, capelli, lineamenti del viso, vestiti e altro ancora! Hai anche molti colori e modelli tra cui scegliere! Una volta che sei soddisfatto della tua creazione, tocca il pulsante a sinistra per salvarla sul tuo dispositivo. Vai avanti e mostraci quanto puoi essere creativo! Sei pronto per essere il fashionista più famoso della città? Fai clic o tocca un oggetto/colore per equipaggiarlo o toglierlo. Tocca il pulsante in alto a sinistra per randomizzare il tuo personaggio. Tocca il pulsante qui sotto per salvare la tua creazione. Kawaii Dress-Up è sviluppato da ARF Games. Hanno altri fantastici giochi su Poki: Dungeons & Dress-Ups, Bearsus e Stick Fighter. Puoi giocare a Kawaii Dress-Up gratuitamente su Poki. Kawaii Dress-Up è giocabile sul tuo computer e su dispositivi mobili come telefoni e tablet.

