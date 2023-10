Dunk Perfect è un gioco sportivo in 3D creato da Ranida Games. In questo gioco di basket freestyle slam dunk, il tuo personaggio mira a saltare il più in alto possibile per segnare tre punti e anche alcuni punti per lo stile! Mostra fantastiche mosse di schianto, sperimenta livelli impegnativi e sblocca incredibili potenziamenti per personalizzare il tuo personaggio. Riuscirai a ottenere un punteggio perfetto in tutti i livelli? Salta: trascina il pulsante sinistro del mouse e rilascia Ruota: tieni premuti i tasti freccia sinistra o destra Dunk Perfect è stato creato da Ranida Games. Questo è il loro primo gioco su Poki!

Sito web:poki.com

