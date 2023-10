Descent è un gioco di abilità creato da Sakkat Studio. Sei un alpinista che ha bisogno di scendere. Tieni premuto il dito o il pulsante sinistro del mouse per saltare lontano dal muro. Una volta che sei fuori dal muro, non puoi più controllare il personaggio finché non tocca di nuovo il muro. Quindi cronometra attentamente i tuoi salti per raccogliere quante più monete possibile ed evitare ostacoli mortali. Vai avanti e condividi Descent con i tuoi amici e confronta i punteggi più alti! Tieni premuto il dito o il pulsante sinistro del mouse per saltare lontano dal muro. Cronometra attentamente i tuoi salti per raccogliere monete ed evitare ostacoli. La discesa è stata creata da Sakkat Studio. Gioca agli altri loro giochi arcade/abilità su Poki: James Gun, Ground Digger, Crush It!, Sweet Run e Throw It Higher!

Sito web:poki.com

