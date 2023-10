Winter Dodge è un gioco di abilità creato da BuyHTML5. Prova l'emozione immensa di rotolare giù da una montagna ghiacciata. Mira alla caduta della pallina tenendo premuto il dito, così facendo ti sposterai verso sinistra. Quando lo rilasci, inizierai a spostarti verso destra per impostazione predefinita. Evita di colpire gli alberi durante tutta questa azione, poiché segneranno i tuoi punti. Più scendi, più alto sarà il tuo punteggio in Winter Dodge. Ti innamorerai di questo gioco! Tieni premuto il dito, il pulsante sinistro del mouse o la barra spaziatrice per cambiare direzione. Rilascia per continuare a muoverti. Winter Dodge è stato creato da BuyHTML5. Questo è il loro primo gioco su Poki!

Sito web:poki.com

