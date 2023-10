Adventure Cube è un gioco di abilità in cui controlli un cubo su un campo isometrico. Puoi solo scegliere di andare a sinistra o a destra, ma avanti andrai comunque. Ti stai muovendo attraverso un vicolo e ci sono tutti i tipi di barriere e pericoli che devi schivare, mentre raccogli monete per acquistare nuove fantastiche skin. Sposta a sinistra - Freccia sinistra Sposta a destra - Freccia destra Adventure Cube è stato creato da UAB Applava, noto anche per Football Blitz, Drill Up, Survival Express e Giraffe Winter Sports Simulator!

poki.com

