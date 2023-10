Papery Planes è un gioco di abilità in cui devi far volare il tuo aereo di carta il più lontano possibile. Stai galleggiando su un fiume con diverse formazioni rocciose che devi schivare. Le condizioni meteorologiche cambieranno dal giorno alla notte e dall'estate all'inverno per rendere il tuo volo il più difficile possibile. Raccogli abbastanza monete per acquistare diversi tipi di Papery Planes e assicurati di raccoglierli tutti! Vola a sinistra - Freccia sinistra Vola a destra - Freccia destra Papery Planes è stato creato da Akos Makovics. Ha anche creato Air Hockey Championship Deluxe su Poki.

