Linebacker Alley è un popolare gioco di football americano sul web, creato da Tony Corbin. Anche se il gioco ha un gameplay semplice, è molto popolare già da molto tempo. Nel lineback Alley l'obiettivo è sfondare le linee difensive del tuo avversario e segnare un touchdown. Ogni volta che segni un touchdown, entri in un nuovo livello con più avversari che cercano di affrontarti. Il gioco inizia con un tutorial per familiarizzare con i controlli e gli speciali potenziamenti disponibili. Da lì in poi sta a te fare quanti più touchdown possibili! Muovi a sinistra - Freccia sinistra Muovi a destra - Freccia destra Scatta in avanti - Freccia su Gira - STony Corbin ha creato la serie Linebacker Alley. Oltre a Linebacker Alley, ha creato anche Linebacker Alley 2, disponibile anche su Poki.

Sito web:poki.com

