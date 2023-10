4th and Goal 2021 è un gioco di football americano creato da Tony Corbin. Nell'ultimo capitolo dell'amata serie, ci sono squadre, strategie e configurazioni di squadra completamente nuove nel tuo playbook. Diventa il quarterback della tua squadra di football ed effettua le chiamate per segnare touchdown e convertirli. Scegli diverse mosse dal playbook per impostare un meraviglioso gioco di passaggi, oppure prova a strappare qualche metro per te stesso e impostare un altro gioco. Scegli saggiamente le tue giocate dal playbook, in modo da poter sbloccare altri giocatori per segnare una meta e provare a renderlo un lavoro di squadra! Unisciti a una squadra di calcio di livello mondiale e vinci il campionato! Preparati per il prossimo Super Bowl in 4th and Goal 2021. Puoi giocare nei panni di una delle migliori squadre della NFL. Esegui le migliori giocate in attacco per segnare! Muovi - Tasti freccia Passa/Gioca - A/S/DBoost - WSnap ball - Barra spaziatrice Navigazione menu - Mouse4th e Goal 2021 è stato creato da Tony Corbin. Gioca agli altri loro giochi sportivi su Poki: Linebacker Alley 2, Linebacker Alley, 4th and Goal 2020 e 4th and Goal 2019.

Sito web:poki.com

