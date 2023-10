Retro Bowl è un gioco di football in stile americano creato da New Star Games. Sei pronto a portare la squadra dei tuoi sogni alla vittoria? Diventa il capo della tua franchigia NFL, espandi il tuo elenco, prenditi cura dei tuoi compiti con la stampa per mantenere felici la tua squadra e i tuoi fan. Gli infiniti modi per personalizzare la tua squadra e la tua strategia garantiranno che il gioco non diventi mai ripetitivo o noioso. Puoi anche modificare il nome, la maglia o la posizione di ogni giocatore! Con l'aiuto dell'agenzia gratuita, puoi facilmente migliorare o ricostruire la tua squadra a tuo piacimento. Retro Bowl ha il mix perfetto di controllo e gioco automatico, quindi non potrai smettere di questo gioco di gestione di squadra in stile gloriosamente retrò! Riuscirai a superare il voto e portare la tua squadra fino al premio finale? Puoi giocare a Retro Bowl sul tuo PC. E dall'aggiornamento 2021 di Retro Bowl, puoi giocare sul Web utilizzando il tuo telefono cellulare e tablet!Naviga - Mouse/Seleziona trackpad - LMBRetro Bowl è stato creato da New Star Games Ltd. Questo è il loro primo gioco su Poki!Retro Bowl può essere giocato online e offline!Sì, è possibile giocare a Retro Bowl utilizzando il tuo dispositivo mobile su Poki!In Retro Bowl, giochi in attacco e non in difesa. Ciò non significa solo che costruire un attacco di qualità è più importante che costruire una buona difesa, ma significa anche che nessuna posizione difensiva individuale è più importante di qualsiasi altra posizione difensiva. Clicca sul cerchio blu sotto il giocatore. Mentre corri puoi muoverti su e giù con un gesto di scorrimento. Puoi cambiare squadra in Retro Bowl. Quando cambi squadra nel Retro Bowl, puoi ragionevolmente aspettarti che la squadra a cui passi sarà in pessime condizioni quanto la squadra con cui hai iniziato la tua carriera, indipendentemente dalle valutazioni visualizzate di quella squadra. Il limite salariale nel Retro Bowl inizia da $ 200 milioni! Il modo più sicuro per giocare a Retro Bowl e ad altri giochi con i tuoi amici su Poki.no. Puoi giocare a Retro Bowl sul tuo computer, telefoni cellulari e tablet qui su Poki.

