Army Warfare è un gioco di battaglia 3D che utilizza un sistema di costruzione del mazzo. Raccogli le carte delle unità militari e usale in varie arene per abbattere le basi nemiche. Vincere battaglie ti aiuta a progredire e a sbloccare nuove carte unità e attacchi, così puoi espandere la tua collezione. Organizza mazzi, costruisci tattiche, stabilisci strategie di mosse, controlla un potente esercito di soldati d'élite e schiera truppe per abbattere le torri di difesa nemiche una volta per tutte. Sei pronto a prendere parte a questo intenso campo di battaglia? Usa la carta: pulsante sinistro del mouse. Sposta telecamera: pulsante sinistro del mouse, WASD o tasti freccia. Zoom: scorrimento del mouse. Army Warfare è stato creato da Barnzmu. Gioca agli altri loro giochi sportivi su Poki: Super Star Car, Super MX - The Champion e Super Bike the Champion. Puoi giocare a Army Warfare gratuitamente su Poki. Per ora, Army Warfare è giocabile solo sul tuo computer.

