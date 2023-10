Stick Fighter è un gioco di combattimento in cui prendi il controllo di sei personaggi, tutti con set di mosse completamente diversi! Affronta la sfida nella modalità giocatore singolo affrontando ciascuno degli altri personaggi nel tentativo di dimostrare di essere l'ultimo Stick Fighter! Se preferisci qualcosa di un po' più reale, unisciti a un amico e combatti 1v1 per decidere finalmente chi è il migliore! Sceglierai un personaggio principale o diventerai il maestro di tutti? Stick Fighter è stato creato da ARF Games. Gioca agli altri loro giochi su Poki: Bearsus e Dungeons & Dress-Ups. Puoi giocare a Stick Fighter gratuitamente su Poki. Puoi giocare a Stick Fighter sul tuo computer e su dispositivi mobili come telefoni e tablet.

Sito web:poki.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Stick Fighter. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.