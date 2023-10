Fairy Dress-Up è un gioco di vestire in cui crei un etereo personaggio fatato e ne personalizzi ogni aspetto. Puoi creare tutti i personaggi che desideri e condividerli facilmente con i tuoi amici. Sono disponibili migliaia di combinazioni: scegli tra una varietà di colori della pelle, ali, tipi di capelli, colori di capelli, occhi, nasi, labbra, abiti fantastici e persino splendidi sfondi e cornici, così potrai catturare la foto migliore! Puoi personalizzare il colore di ogni piccolo dettaglio utilizzando il pannello colori. C'è anche un pulsante dado sul lato sinistro: questo pulsante consentirà al gioco di creare un personaggio casuale per te. Gioca subito a Fairy Dress-Up per scoprire tutti i tipi di fate che puoi creare. Non dimenticare di condividere le tue fantastiche creazioni con i tuoi amici! Fai clic o tocca un oggetto/colore per equipaggiarlo o rimuoverlo. Tocca il pulsante in alto a sinistra per randomizzare il tuo personaggio. Tocca il pulsante qui sotto per salvare la tua creazione. Fairy Dress-Up è sviluppato da ARF Games. Hanno altri fantastici giochi su Poki: Kawaii Dress-Up, Dungeons & Dress-Ups, Bearsus e Stick Fighter. Puoi giocare a Fairy Dress-Up gratuitamente su Poki. Fairy Dress-Up è giocabile sul tuo computer e su dispositivi mobili come i telefoni e compresse.

Sito web:poki.com

