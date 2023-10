Lovely Fox è un gioco di vestire 2D in cui puoi personalizzare l'aspetto del tuo simpatico personaggio volpe. Scegli tra quasi una dozzina di modelli di pelliccia, diversi colori di occhi, vari tipi di orecchie, volti, code, musi, vestiti, accessori e molto altro! Puoi anche cambiare lo sfondo scegliendo quello delle terre invernali, della vista della fattoria o della natura meravigliosa. La parte migliore è: puoi scaricare una foto della tua volpe quando hai finito. Vai avanti e condividi la tua fantastica creazione con i tuoi amici. Tocca le icone ai lati per provare diversi articoli. Tocca il segno di spunta verde per salvare una foto. Seleziona: pulsante sinistro del mouseLovely Fox è stato creato da Snails Animation. Questo è il loro primo gioco su Poki!

