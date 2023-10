Miruna's Adventure: Filter Mania è un gioco di vestire sviluppato da Idea Studios. In questo gioco aiuterai l'appassionata di social media Miruna a intrattenere i suoi follower sui social media con una nuova selezione di filtri fotografici. Ma prima aiutala sistemandole il viso, spazzolandole i capelli, truccandole e disegnando il suo outfit quotidiano. Una volta che Miruna sarà presentabile, scopri tutti i nuovi filtri che desideri! Usa il pulsante sinistro del mouse per selezionare acconciature e capi di abbigliamento. Miruna's Adventure: Filter Mania è creato da Idea Studios. Gioca agli altri giochi su Poki: Princess Tomboy Street Art, Photogram Lovers Surprise, Love Finder Profile, Just Married! Decorazioni per la casa, da principessa a influencer e divertimento al festival delle migliori amiche delle celebrità.

Sito web:poki.com

