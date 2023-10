Your Love Calculator è un gioco casual di tester dell'amore creato da Idea Studios. Inserisci il tuo nome e quello della persona che ti piace per vedere se sono adatti a te. In base ai risultati, crea il tuo avatar e vestiti adeguatamente per l'evento a cui parteciperai. O incontra nuovi interessi amorosi per dimenticare la tua cotta incompatibile, oppure ottieni un punteggio alto e sposati. E se nessuno è quello giusto per te, puoi comunque goderti una bella serata fuori con i tuoi amici. Vai avanti e provalo, l'amore della tua vita ti sta aspettando! Usa il cursore del mouse per selezionare, trascinare e spostare gli oggetti. Il tuo calcolatore dell'amore è stato creato da Idea Studios. Poki ha altri giochi simili: Photogram Lovers Surprise e Just Married! Decorazione domestica!

Sito web:poki.com

