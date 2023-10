Love Finder Profile è un gioco di vestire creato da Idea Studios. Crea il tuo personaggio e scegli tra decine di abiti e acconciature da sfoggiare. Trova una posizione con uno sfondo carino per scattare le tue foto e riempire il tuo profilo con contenuti straordinari. E, naturalmente, scorri tutti i tuoi attraenti corteggiatori, chatta con loro... e trova il tuo vero amore! Usa il cursore del mouse per selezionare, trascinare e spostare gli oggetti. Il profilo Love Finder è stato creato da Idea Studio. Gioca ad altri dei loro giochi come Just Married! Home Deco o Ollie va a scuola su Poki!

Sito web:poki.com

