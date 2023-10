My Perfect Wedding

Il mio matrimonio perfetto è un gioco di vestire creato da Idea Studios. Unisciti a questa giovane coppia e aiutali a organizzare il matrimonio dei loro sogni. Assicurati che il trucco, l'acconciatura e l'outfit siano perfetti, decora la deliziosa torta per il banchetto e il luogo della celebrazione... E divertiti il ​​giorno del matrimonio! Usa il cursore del mouse per selezionare. Il mio matrimonio perfetto è creato da Idea Studios. Gioca ad altri dei loro giochi come Just Married! Home Deco o Ollie va a scuola su Poki!

Sito web:poki.com

