Traveling Guide Curly è un gioco di vestire creato da Idea Studios. Unisciti a Curly nella sua prossima avventura e scopri paesi entusiasmanti in cui viaggiare. Aiutala a scegliere gli outfit migliori con cui visitare le diverse città, e ricordati di scattare una foto ricordo. Parigi, Giappone, Aspen... quale sarà la tua prossima destinazione? Usa il cursore del mouse per selezionare. La guida di viaggio Curly è stata creata da Idea Studios. Gioca ad altri dei loro giochi come Just Married! Home Deco o Ollie va a scuola su Poki!

