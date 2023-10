From Princess to Influencer

Dalla principessa all'influencer è un gioco di vestire creato da Idea Studios. Unisciti a questa principessa nel suo viaggio verso il futuro e aiutala a trovare gli abiti più belli e moderni! Scegli con lei una bella acconciatura, trucco, vestiti e accessori. Riuscirà questa principessa a vestirsi all'ultima moda? Usa il cursore del mouse per selezionare, trascinare e spostare gli oggetti. Da principessa a influencer è stato creato da Idea Studio. Gioca ad altri dei loro giochi come Just Married! Home Deco o Ollie va a scuola su Poki!

