Novelli sposi! Home Deco è un gioco di design/vestito in cui decori la casa di una coppia di sposi. Usa vari tipi e colori di dipinti murali, mobili, elettrodomestici e accessori per trasformare il loro posto noioso e vuoto nella casa dei loro sogni. Attraversa il soggiorno, la camera da letto, il bagno, la cucina e l'home office e dimostra le tue capacità di interior design per renderli irriconoscibili. Questa giovane coppia voleva specificatamente che tu fossi il loro designer d'interni, presta attenzione ai dettagli e non deluderli. Usa il cursore del mouse per selezionare pezzi di abbigliamento e mobili. Just Married! Home Deco è stato creato da Idea Studios. Gioca all'altro gioco "bff-back-to-school" su Poki!

