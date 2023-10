Photogram Lovers Surprise è un gioco di vestire creato da Idea Studios. La tua amica sta perdendo in amore, ma può ancora vincere nella vita! Trasforma il suo cipiglio con una giornata completa per sole ragazze e aiutala a dimenticare il suo ragazzo. Puliscile il viso, asciuga il vecchio trucco e rinnovale completamente. Quindi aiuta la tua amica a farsi la manicure e a vestirsi adeguatamente per la festa a sorpresa. Puoi aiutare la tua amica a essere la ragazza più carina della festa? Usa il cursore del mouse per selezionare, trascinare e spostare gli oggetti. Photogram Lovers Surprise è stato creato da Idea Studio. Gioca all'altro gioco Just Married! Home Deco su Poki gratis!

Sito web:poki.com

