Ellie’s Surprise Birthday Party

La festa di compleanno a sorpresa di Ellie è un gioco di vestire casual creato da Idea Studios. Il compleanno di Ellie si sta avvicinando e le sue amiche hanno deciso di organizzarle una grande festa a sorpresa. Essendo la ragazza più popolare della città, hai il compito di assicurarti che i tuoi amici siano belli dopo che hai finito di truccarti e vestirti. Devi anche scegliere i regali giusti per rendere quella di oggi la serata più bella della vita di Ellie. Vieni e dimostra quanto sei bravo come amico! Usa il pulsante sinistro del mouse per selezionare acconciature e capi di abbigliamento. La festa di compleanno a sorpresa di Ellie è stata creata da Idea Studios. Gioca agli altri loro giochi su Poki: Ellie e Ben: Date Night, Celebrity BFFs Festival Fun, Just Married! Home Deco, Profilo di Love Finder e Da principessa a Influencer.

