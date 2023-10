Princess Prank Wars Makeover è un gioco di vestire creato da Idea Studios. Ti hanno fatto uno scherzo con delle stupide pitture per il viso! È ora di rispolverare e fare la stessa cosa ai tuoi amici. Inizia ripulendo il tuo viso dalle cose divertenti, quindi applica il trucco per diventare di nuovo te stessa. Ci sono un sacco di bellissimi abiti e colori per il trucco tra cui scegliere. Una volta che avrai un aspetto perfetto, sarà il momento di aiutare i tuoi amici con i loro scherzi! Usa il pulsante sinistro del mouse per selezionare pennelli per il trucco, abiti o prodotti per la pulizia. Princess Prank Wars Makeover è stato creato da Idea Studios. Gioca agli altri loro giochi su Poki: Ellie e Ben: Date Night, Photogram Lovers Surprise, Love Finder Profile, Just Married! Decorazioni per la casa, street art di Princess Tomboy e divertimento al festival delle migliori amiche delle celebrità.

Sito web:poki.com

