Princess Tomboy Street Art è un gioco di vestire 2D creato da Idea Studios. Hai il compito di aiutare il tuo gruppo di principesse a diventare il loro sé più glamour rappresentando l'anima underground del loro quartiere. Dalle t-shirt stampate ai pantaloni larghi con citazioni, sei completamente libero di esplorare cosa significa essere giovane e alla moda. Vai avanti e siediti con noi: siamo la squadra fantastica! Come giocare: usa il pulsante sinistro del mouse per selezionare acconciature e capi di abbigliamento. Informazioni sul creatore: Princess Tomboy Street Art è creato da Idea Studios. Gioca agli altri giochi su Poki: Photogram Lovers Surprise, Love Finder Profile, Just Married! Decorazioni per la casa, da principessa a influencer e divertimento al festival delle migliori amiche delle celebrità.

Sito web:poki.com

