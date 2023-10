Eliza Mall Mania è un gioco di vestire creato da Idea Studios. Aiuta Eliza a scegliere i suoi abiti per il progetto Mall Mania. Esplora ogni livello del centro commerciale e scegli le migliori combinazioni di top, pantaloni, scarpe, accessori e acconciature su ogni piano. Puoi aiutare Eliza a diventare la fashionista più carina della città? Usa il pulsante sinistro del mouse per selezionare acconciature e capi di abbigliamento. Eliza Mall Mania è stato creato da Idea Studios. Hanno giochi adorabili su Poki come Your Love Calculator, Photogram Lovers Surprise e Just Married! Decorazione domestica!

