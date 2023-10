You Only Livez Twice a.k.a. YOLT è un gioco in cui devi sopravvivere come essere umano contro l'orda di zombi. Il gioco ha 7 livelli in ambienti diversi come una foresta, una città, una fattoria e una vecchia nave della marina. La difficoltà per livello varia da tutorial a quasi impossibile. Questo non deve essere un problema comunque, perché una volta che sarai mangiato dagli zombi potrai semplicemente unirti alla loro parte e prendere gli umani. Puoi completare i livelli con uno status A come essere umano o uno status B come zombie. WASD - moveMouse - lookClick - shootYou Only Livez Twice è stato creato da Ben McMahan. Era l'ex creatore principale del noto Google Doodles.

Sito web:poki.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a You Only Livez Twice. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.