Mope.io è un multiplayer. io in cui devi mangiare, evolvere e sopravvivere. Proprio come FlyOrDie, sopravvivi mangiando cibo e altri animali. Più mangi, più evolvi. Puoi passare dall'essere un umile topo a un potente drago se non vieni mangiato prima!

Sito web:mope.io

